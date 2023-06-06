МАГАТЭ оценило риски для безопасности ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС нет. Об этом говорится в заявлении Гросси, опубликованном 6 июня в Twitter.

«Согласно нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет», — сказал он.

По словам Гросси, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Кроме того, продолжительное отсутствие воды для охлаждения нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

«Отсутствие воды для охлаждения <...> в течение длительного времени может привести к <...> поломке аварийных дизельных генераторов», — добавил специалист.

Утром во вторник произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.