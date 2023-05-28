ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с помощью беспилотника. Об этом 28 мая сообщило «РИА Новости».

Источник в силовых ведомствах рассказал, что нападение произошло утром в этот день. Беспилотник был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

«После осмотра боеприпас был обезврежен. Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 26 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готов устроить провокацию на ЗАЭС в ближайшее время силами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины под руководством британских спецслужб.

Днем ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса заявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности Запорожской ЗАЭС. Он добавил, что российская сторона, по сути, поддерживает действия агентства и доверяет ему. По его словам, идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ всё время присутствует на территории электростанции.

22 мая сообщалось, что ЗАЭС пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии — «Днепровской». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП.

Как отметил в этот день директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский, Украина уже семь раз отключала Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, включая сегодняшний случай. «Росэнергоатом» и «Росатом» вместе с эксплуатирующей компанией делают всё возможное для того, чтобы не допустить любых ядерных и радиационных инцидентов со стороны Украины, добавил он.

Еще 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.