Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП

Запорожскую АЭС (ЗАЭС) пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии «Днепровской». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Известно, что ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение.

«Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме», — указано в сообщении.

Как дополняет «Газета.Ru», глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП «Днепровская».

Ранее, 5 мая, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды территорию ЗАЭС может затопить. По его словам, это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. Он также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По словам Гросси, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

Ранее, 22 марта, физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал, к чему приведет отключение от последней резервной линии электропередачи. По его словам, АЭС действительно будет работать на дизельных генераторах.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.