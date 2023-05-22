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Украина уже семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

Эксплуатирующая компания: Украина уже семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украина уже семь раз отключала Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, включая сегодняшний случай. Об этом заявил в понедельник, 22 мая, директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.

Ранее в этот день в пресс-службе станции сообщали, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения Киевом высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». В результате станцию пришлось перевести на дизельные генераторы.

«Самое длительное отключение продолжалось свыше 49 часов», — уточнил Ясинский в комментарии телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что «Росэнергоатом» и «Росатом» вместе с эксплуатирующей компанией делают всё возможное для того, чтобы не допустить любые ядерные и радиационные инциденты со стороны Украины.

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В этот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что аварийных ситуаций, которые могли бы привести к отключению станции от внешнего питания, не было. Он предположил, что отключение Днепровской ЛЭП могло стать местью Киева за неудачи на фронте, в частности, после ударов ВС России по украинским объектам в Днепропетровской области.

В настоящее время электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. По словам директора станции Юрия Черничука, сейчас в работе находится воздушная линия 750 кВ «Днепровская», линии 750 кВ «Запорожская», «Южнодонбасская» и «Каховская» отключены. Черничук также добавил, что нарушений в работе станции нет, радиационный фон находится в норме.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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