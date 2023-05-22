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На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

Директор ЗАЭС Черничук: на станции восстановили электроснабжение, она работает штатно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«В 14:20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. <...> В работе находится воздушная линия 750 кВ «Днепровская»; линии 750 кВ «Запорожская», «Южнодонбасская» и «Каховская» отключены», — приводит его слова официальный Telegram-канал ЗАЭС.

В сообщении отмечается, что нарушений в работе станции нет, радиационный фон находится в норме.

Ранее в понедельник станция, которая получает питание из Днепропетровской области, потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». В результате станцию пришлось перевести на дизельные генераторы.

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, предположил, что отключение Днепровской ЛЭП, в результате которого Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, стало местью Киева за неудачи на фронте. Он отметил, что аварийных ситуаций, которые могли бы привести к отключению станции от внешнего питания, не было. Как предположил Рогов, электроподача была прервана украинской стороной в ответ на удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории украинскими войсками. В апреле директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. По его словам, зону безопасности вокруг станции удастся создать до конца 2023 года.

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