Рогов предупредил о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС

Киев готов устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ближайшее время силами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины под руководством британских спецслужб. Об этом ТАСС 26 мая заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мало того, сейчас ротация [экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии] МАГАТЭ [на ЗАЭС] вновь перенесена, Васильевка всё время под ударами: бьют артиллерией, [РСЗО] HIMARS и так далее. Плюс еще попытка совершить теракт против журналиста федеральных СМИ в Энергодаре, чтобы показать, что всё плохо в городе и лучше туда не приезжать», — сказал он.

Рогов выразил мнение, что старания Киева привлечь внимание к этой теме означают то, что киевский режим «что-то подготовил».

«Тем более, что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы — высшая лига провокаций в международных делах», — добавил он.

Днем ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса заявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности Запорожской ЗАЭС. Он добавил, что российская сторона, по сути, поддерживает действия агентства и доверяет им. По его словам, идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ всё время присутствует на территории электростанции.

22 мая сообщалось, что ЗАЭС пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии — «Днепровской». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП.

Как отметил в этот день директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский, Украина уже семь раз отключала Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, включая сегодняшний случай. «Росэнергоатом» и «Росатом» вместе с эксплуатирующей компанией делают всё возможное для того, чтобы не допустить любые ядерные и радиационные инциденты со стороны Украины, добавил он.

Еще 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).