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Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС

Лихачев: МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана безопасности ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 25 мая заявил журналистам директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса.

«МАГАТЭ и руководство в лице [Рафаэля] Гросси находятся на финальной стадии подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Мы оставляем, естественно, за Гросси форму этого плана, название и, так сказать, способ его инаугурации, этого документа», — сказал он.

Лихачев добавил, что российская сторона, по сути, поддерживает действия агентства и доверяет им. По его словам, идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ всё время присутствует на территории электростанции.

Глава «Росатома» также поблагодарил Минобороны РФ и Росгвардию за обеспечение безопасности и эффективного функционирования на ЗАЭС миссий Международного агентства по атомной энергии.

Кроме того, указал Лихачев, Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в вопросах обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Пекин и атомное сообщество КНР интересуются реальным положением дел на электростанции, подчеркнул он.

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Ранее, 22 мая, Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС является крайне уязвимой. Он отметил, что электростанция в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения была вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы.

В тот же день сообщалось, что ЗАЭС пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии — «Днепровской». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП.

До этого, 27 апреля, Гросси заявлял, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. Он отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года, отметив при этом, что риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

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