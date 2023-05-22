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Глава МАГАТЭ заявил о крайне уязвимой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС крайне уязвима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) является крайне уязвимой, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 мая.

«ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, ситуация не может дальше продолжаться в таком ключе и сейчас следует предпринять меры для защиты станции.

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Ранее в этот день сообщалось, что ЗАЭС пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии — «Днепровской». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП.

В апреле Гросси заявлял, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. Он отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года, отметив при этом, что риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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