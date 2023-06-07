В МАГАТЭ не увидели поводов для паники вокруг ситуации на Каховской ГЭС

Ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Об этом заявил в среду, 7 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — сказал Гросси «РИА Новости».

Он также указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС), лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Гросси добавил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий» и предложит свои меры по стабилизации ситуации.

Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.

Накануне Гросси написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. В то же время он заявил, что непосредственного риска для безопасности станции на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.