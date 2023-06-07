Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и саудовский принц дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+
Мир
Гросси сообщил о снижении уровня воды в резервуарах ЗАЭС на 5–7 см в час
Армия
В Минобороны заявили о полном контроле ВС РФ над селом Берховка
Мир
Экс-президент Молдавии призвал власти республики не рвать отношения с Россией
Общество
ОАК сообщила о подготовке опытного образца Ил-96-400М к первому полету
Мир
Сирийская армия и группировка РФ уничтожили 20 боевиков на юге Сирии
Общество
Море в Анапе окрасилось в ядовито-зеленый цвет
Общество
В МИД РФ пообещали ответить на новые санкции США против россиян
Мир
В МАГАТЭ не увидели поводов для паники вокруг ситуации на Каховской ГЭС
Мир
Нацбанк Украины потребовал принудительно закрывать счета граждан за связи с РФ
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского в Москве
Спорт
Месси подтвердил переход в клуб Бекхэма «Интер Майами»
Сюжет:

В МАГАТЭ не увидели поводов для паники вокруг ситуации на Каховской ГЭС

Гроссии: ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники нет
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Об этом заявил в среду, 7 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — сказал Гросси «РИА Новости».

Он также указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС), лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Гросси добавил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий» и предложит свои меры по стабилизации ситуации.

Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.

Накануне Гросси написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. В то же время он заявил, что непосредственного риска для безопасности станции на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

В воде плавающие: власти пытаются предупредить эпидемии из-за прорыва ГЭС
В Херсонской области принимают меры против распространения дизентерии, холеры и гепатита А

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023