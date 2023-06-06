Реклама
Прямой эфир
Общество
Метанол нашли в крови всех пострадавших от суррогатного сидра
Мир
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС
Мир
Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева
Происшествия
В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани
Общество
Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек
Мир
Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды
Мир
МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Спорт
Александра Овечкина наградили благодарностью президента России
Происшествия
В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки
Общество
СК РФ объединит дела по факту отравления сидром в одно производство
Общество
Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение
Сюжет:

Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС

Небензя: Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред России при ООН Василий Небензя 6 июня заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.

По его словам, РФ поднимет вопрос о проведении расследования по Каховской ГЭС на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибки, как в случае с украинской провокацией в Буче и подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как подчеркнул постпред, РФ ранее запрашивала проведение расследования по линии ООН провокации в Буче и подрыва газопроводов, однако «этого не произошло».

«Это не должно повториться в этот раз. Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и «Северным потоком», — подчеркнул российский дипломат.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция почти полностью ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023