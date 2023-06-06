Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя 6 июня заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.

По его словам, РФ поднимет вопрос о проведении расследования по Каховской ГЭС на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибки, как в случае с украинской провокацией в Буче и подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как подчеркнул постпред, РФ ранее запрашивала проведение расследования по линии ООН провокации в Буче и подрыва газопроводов, однако «этого не произошло».

«Это не должно повториться в этот раз. Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и «Северным потоком», — подчеркнул российский дипломат.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция почти полностью ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.