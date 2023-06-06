Россия созовет заседание СБ ООН по Каховской ГЭС

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил во вторник, 6 июня, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы запросили [заседание СБ ООН]. Срочно, но не могу сказать точное время», — сказал он журналистам.

Кроме того, Небензя опроверг заявления о причастности России к ситуации вокруг Каховской ГЭС, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Кроме того, по данным главы военного ведомства, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.