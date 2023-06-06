Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений

Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий, заявил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», — указал он.

Целью подрыва глава Минобороны назвал переброску подразделений и техники ВСУ в район наступательных действий.

Министр подчеркнул, что совершенный в отношении гидроэлектростанции теракт, будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия. Кроме того, по его данным, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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