В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Белый дом на данный момент внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся. Такое заявление 6 июня в ходе брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби.

Кирби обратил внимание на то, что в настоящее время собирается вся необходимая информация.

«Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — заявил координатор.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция почти полностью ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

По информации РФ, обстрел ГЭС был произведен со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.