Глава «Росатома» опроверг влияние подрыва Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 7 июня заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Водоснабжение является ключевым фактором безопасности любой АЭС. Особенно станций с водо-водяными реакторами. И в этом смысле мы, конечно, с первых дней своей работы на ЗАЭС просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов», — заявил он.

Как отметил Лихачев, готовы запасные варианты водоснабжения ЗАЭС через подземные скважины, через русла небольших рек. На станции имеется всё необходимое для этого оборудование. По его словам, в ближайшие несколько месяцев ситуация на ЗАЭС из-за прорыва Каховской ГЭС меняться не будет. Однако сложившаяся ситуация оказывает психологическое давление на персонал.

Глава «Росатома» подчеркнул, что несмотря на негативное влияние, оказываемое на персонал ЗАЭС, сотрудники станции действуют грамотно и своевременно. Также технологически персонал готов к ликвидации различных нештатных ситуаций.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.

В свою очередь, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 6 июня заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС являются проявлением непрофессионализма или провокацией. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.