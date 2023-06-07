Реклама
Прямой эфир
Политика
ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов
Общество
На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство
Происшествия
Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли

Карчаа заявил об увеличении числа инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) увеличится в несколько раз. Об этом 7 июня сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа сообщил, что во время предстоящего визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС российская сторона примет «исчерпывающие меры» безопасности. Глава концерна обратил внимание на то, что Москва всегда соблюдала гарантии безопасности для всех членов делегации МАГАТЭ, а шаги по увеличению числа инспекторов агентства, по его словам, применяются в соответствии с текущей обстановкой.

При этом руководство ЗАЭС с пониманием относится к решению МАГАТЭ усилить миссию на станции, однако считает, что это вряд ли решит проблему с безопасностью, отметил Карчаа.

«Мы с уважением относимся к намерению мистера Гросси усилить количественно инспекцию МАГАТЭ на станции. Мы всех примем», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Накануне глава МАГАТЭ сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС сам возглавит ротацию инспекторов миссии на Запорожской АЭС. Он указал на то, что настал решающий момент для ядерной безопасности.

Ранее в тот день Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Кроме того, продолжительное отсутствие воды для охлаждения нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023