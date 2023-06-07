Карчаа заявил об увеличении числа инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) увеличится в несколько раз. Об этом 7 июня сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа сообщил, что во время предстоящего визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС российская сторона примет «исчерпывающие меры» безопасности. Глава концерна обратил внимание на то, что Москва всегда соблюдала гарантии безопасности для всех членов делегации МАГАТЭ, а шаги по увеличению числа инспекторов агентства, по его словам, применяются в соответствии с текущей обстановкой.

При этом руководство ЗАЭС с пониманием относится к решению МАГАТЭ усилить миссию на станции, однако считает, что это вряд ли решит проблему с безопасностью, отметил Карчаа.

«Мы с уважением относимся к намерению мистера Гросси усилить количественно инспекцию МАГАТЭ на станции. Мы всех примем», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Накануне глава МАГАТЭ сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС сам возглавит ротацию инспекторов миссии на Запорожской АЭС. Он указал на то, что настал решающий момент для ядерной безопасности.

Ранее в тот день Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Кроме того, продолжительное отсутствие воды для охлаждения нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.