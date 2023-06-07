ЗАЭС продолжила забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища

Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. Об этом сообщило в среду, 7 июня, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«ЗАЭС продолжает пополнять свои запасы воды, <...> полностью используя воду из Каховского водохранилища, пока это возможно», — говорится в заявлении организации.

По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения реакторов ЗАЭС не иссякнут как минимум в течение месяца.

Ранее в этот день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что у атомной станции есть охлаждающая система. Там есть резервуары и ряд внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды, чтобы реактор получал необходимое охлаждение. Однако если станция останется без воды, ситуация будет очень серьезной, подчеркнул он.

Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий».

Кроме того, в среду стало известно, что агентство увеличит число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС. Предположительно, речь может идти о четырех-шести сотрудниках. Решение об этом будет принято после оценки ситуации экспертами на месте. Как сообщил Гросси, поездка на ЗАЭС состоится на следующей неделе. В ходе нее в том числе будет изучен вопрос о соблюдении принципов безопасности объекта, озвученных в Совете Безопасности ООН.

За день до этого глава агентства написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то продолжать ее закачивать не удастся. В то же время он заявил, что непосредственного риска для безопасности станции на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».