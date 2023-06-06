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В «Росэнергоатоме» оценили слухи об угрозе Запорожской АЭС из-за взрыва плотины

Карчаа назвал провокацией слухи об угрозе Запорожской АЭС из-за взрыва Каховской ГЭС
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Фото: REUTERS
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Спекуляции на тему угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются проявлением непрофессионализма или провокацией. Об этом советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил во вторник, 6 июня.

Он отметил, что ЗАЭС оборудована независимыми системами охлаждения.

«Инцидент, который произошел на Каховской ГЭС, не несет в себе рисков и угроз ядерной безопасности», — сказал Карчаа в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт отметил, что на данный момент на ЗАЭС два реактора находятся в состоянии ремонта, три в «холодной остановке», а еще один — к конфигурации «горячей остановки». Это означает минимальную нагрузку на станцию и диктует условия обеспечения ее безопасности.

По словам специалиста, вода, о которой идет речь, охлаждает бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. Эта вода — часть замкнутого контура и не имеет никакой связи с Каховским водохранилищем.

«Для поддержания уровня в этих бассейнах существует несколько способов. Это и артезианская скважина, и техническая вода, это и в конце концов, Днепр. Для всего этого требуются технические средства, они в наличии есть... Поэтому сегодня ситуация персоналом полностью контролируется, ядерная безопасность обеспечивается», — заключил Карчаа.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Ранее в этот день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС нет.

По словам Гросси, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать.

Кроме того, продолжительное отсутствие воды для охлаждения нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению, пишет РИАМО.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

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