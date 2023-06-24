РЖД сообщили о следовании согласно графику поездов в Ростов-на-Дону и Воронеж

Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. Об этом сообщили 24 июня в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Кроме того, принимаются все необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта в условиях контртеррористической операции в нескольких регионах, передали информацию ТАСС в компании.

Ранее в этот день движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто. Кроме того, также движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона и призвал их не покидать свои дома. Он попросил сохранять спокойствие и заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Позже он также принял решение об отмене всех массовых мероприятий.

Такое же решение было принято губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.