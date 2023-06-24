Движение в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» полностью перекрыто

Движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» полностью перекрыто. Об этом 24 июня сообщил источник «Известий».

Отмечается, что на выезде из Ростова-на-Дону возникла большая пробка. Транспортный поток был направлен обратно в город.

Причина перекрытия трассы неизвестна.

Ранее в это день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули военнослужащих и правоохранителей. По улицам распределены полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.