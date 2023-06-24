В Воронежской области закрыли движение по М-4 «Дон» с 464 по 777 км

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области 24 июня закрыто с 464-го по 777-й км. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения <…>. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое. <…> », — написал он в Telegram-канале.

Также губернатор призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Ранее в этот день массовые мероприятия были отменены в Ростове-на-Дону, позже в Москве, Воронежской и Липецкой областях.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим КТО, соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

В Тульской области усилили меры безопасности. Так, со стороны Московской и Липецкой областей временно ограничен транзитный проезд на трассе М-4 «Дон». В регионе проводятся антитеррористические мероприятия.

Причиной таких ограничений стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», подчеркнув, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.