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ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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ФСБ России возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК, а также призывал сторонников выйти против военного руководства страны. Подробности — в материале «Известий».

Минобороны опровергло информацию, распространяемую Пригожиным

Минобороны РФ назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией». В ведомстве отметили, что публикации основателя ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. В МО также отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Возбуждение дела

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что действия основателя ЧВК «Вагнер» фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве назвали заявления Пригожина «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что действиям Пригожина будет дана правовая оценка. По данным ведомства, основателю ЧВК «Вагнер» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Реакция властей

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин осведомлен о заявлениях Пригожина, принимаются необходимые меры. Кроме того, силовые ведомства постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Также генеральный прокурор России Игорь Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина.

Генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он отметил, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь. Суровикин подчеркнул, что противник только и ждет, когда в России обострится внутриполитическая обстановка.

«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации», — призвал генерал.

Кроме того, первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев также обратился к сотрудникам ЧВК «Вагнер». Он напомнил, что назначать высший руководящий состав Вооруженных сил вправе только президент России Владимир Путин. Алексеев призвал сотрудников ЧВК «Вагнер» остановиться, одуматься и не развязывать гражданскую войну.

Последствия информационной провокации

Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ситуацию вокруг Пригожина для подготовки к наступлению на артемовском участке фронта. При этом отмечается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Помимо этого, источник «Известий» сообщил, что офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге. Также по тревоге были подняты сотрудники полиции.

В нескольких регионах РФ также были приняты меры по усилению безопасности.

Как рассказал информированный источник «Известий», ключевые объекты в Москве взяли под усиленную охрану.

Также в Ростове-на-Дону около штаба Южного военного округа (ЮВО) усилили меры безопасности.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Как заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по итогам заседания оперативного штаба было принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Он посоветовал воздержаться от поездок в южном направлении, в том числе, в Воронежскую область.

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