ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное
ФСБ России возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК, а также призывал сторонников выйти против военного руководства страны. Подробности — в материале «Известий».
Минобороны опровергло информацию, распространяемую Пригожиным
Минобороны РФ назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией». В ведомстве отметили, что публикации основателя ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. В МО также отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса.
Возбуждение дела
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что действия основателя ЧВК «Вагнер» фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве назвали заявления Пригожина «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ЦОС ФСБ.
Уточняется, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.
В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что действиям Пригожина будет дана правовая оценка. По данным ведомства, основателю ЧВК «Вагнер» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Реакция властей
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин осведомлен о заявлениях Пригожина, принимаются необходимые меры. Кроме того, силовые ведомства постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа.
Также генеральный прокурор России Игорь Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина.
Генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он отметил, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь. Суровикин подчеркнул, что противник только и ждет, когда в России обострится внутриполитическая обстановка.
«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации», — призвал генерал.
Кроме того, первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев также обратился к сотрудникам ЧВК «Вагнер». Он напомнил, что назначать высший руководящий состав Вооруженных сил вправе только президент России Владимир Путин. Алексеев призвал сотрудников ЧВК «Вагнер» остановиться, одуматься и не развязывать гражданскую войну.
Последствия информационной провокации
Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ситуацию вокруг Пригожина для подготовки к наступлению на артемовском участке фронта. При этом отмечается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Помимо этого, источник «Известий» сообщил, что офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге. Также по тревоге были подняты сотрудники полиции.
В нескольких регионах РФ также были приняты меры по усилению безопасности.
Как рассказал информированный источник «Известий», ключевые объекты в Москве взяли под усиленную охрану.
Также в Ростове-на-Дону около штаба Южного военного округа (ЮВО) усилили меры безопасности.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома.
Как заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по итогам заседания оперативного штаба было принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Он посоветовал воздержаться от поездок в южном направлении, в том числе, в Воронежскую область.