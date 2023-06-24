Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну

Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев в пятницу, 23 июня, записал публичное видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер».

«То, что происходит сейчас, — это вопиющий факт, который, кроме как помешательством, я не могу объяснить другими словами. Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы оружия со всего мира. Подобные вещи, которые вы сейчас под чьей-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям», — заявил он.

Он также отметил, что назначать высший руководящий состав Вооруженных сил вправе только президент России Владимир Путин, и попросил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» не покушаться на его власть.

«Не нужно этого сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее Вооруженным силам сейчас придумать невозможно», — сказал Алексеев.

Подобная провокация в отношении России могла быть сделана только ее врагами, подчеркнул он.

«Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия Вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь», — заключил первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

В свою очередь Генпрокуратура подтвердила законность инициативы ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Уточняется, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.

Также в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны России опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.