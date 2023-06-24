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Офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге. Об этом 24 июня сообщил источник «Известий».

Также стало известно, что по тревоге подняты сотрудники полиции.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ указал, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а сообщения о якобы нанесении Министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер» является информационной провокацией.

Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о провокационных сообщениях от имени Пригожина.

В свою очередь, Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Генерал армии Сергей Суровикин 24 июня записал видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он призвал остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Суровикин подчеркнул, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь. Он призвал не играть на руку противнику.

Также первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев записал публичное видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он назвал происходящее помешательством. По его словам, подобные провокации могут привести к огромным потерям.

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