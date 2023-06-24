Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Генеральный прокурор России Игорь Краснов проинформировал президента России Владимира Путина о законности возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал он.

Как отметил Песков, генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ указал, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а сообщения о якобы нанесении Министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией.

Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о провокационных сообщениях от имени Пригожина.

В свою очередь, Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Генерал армии Сергей Суровикин 24 июня записал видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он призвал остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Суровикин подчеркнул, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь. Он призвал не играть на руку противнику.

Также первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев записал публичное видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Он назвал происходящее помешательством. По его словам, подобные провокации могут привести к огромным потерям.

Источник «Известий» сообщил, что офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге, также по тревоге подняты сотрудники полиции.