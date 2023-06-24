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В МО заявили о подготовке ВСУ к наступлению на артемовском направлении

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина для подготовки к наступлению на артемовском участке фронта. Об этом 24 июня заявили в Минобороны РФ.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах <...> подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

При этом подчеркивается, что служащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

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Как сообщил ранее в этот день источник «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ указал, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Генерал армии Сергей Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не усугублять ситуацию, остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации.

Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев подчеркнул, что подобные провокации грозят большими потерями, особенно в сегодняшних непростых условиях.

Также 23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны России опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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