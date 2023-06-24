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Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

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Фото: Соцсети
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Генерал армии Сергей Суровикин в субботу, 24 июня, записал видеообращение к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер».

«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации», — заявил он.

Суровикин подчеркнул, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь. Он призвал не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в России обострится внутриполитическая обстановка.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

В свою очередь Генпрокуратура подтвердила законность инициативы ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Уточняется, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.

Также в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны России опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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