Губернатор Ростовской области призвал жителей не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона и призвал их не покидать свои дома. Об этом в субботу, 24 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка», — написал Голубев.

Губернатор попросил сохранять спокойствие и заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения.

Обращение Голубева связано с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули солдат и полицейских. Кроме того, было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон».

Также в субботу Министерство обороны РФ заявило, что бойцы Южной группировки войск сдерживают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. По противнику наносятся артиллерийские и авиаудары.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.