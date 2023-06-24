В Ростове-на-Дону выставили блокпосты рядом со штабом ЮВО

Около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил источник «Известий».

На кадрах с места событий видно, что в центр города стянули военнослужащих и правоохранителей. По улицам распределены полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Также в этот день Министерство обороны РФ заявило, что бойцы Южной группировки войск сдерживают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. По противнику наносятся артиллерийские и авиаудары.

Согласно информации «Известий», ранее в субботу по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.