ФСБ назвала заявления Пригожина призывом к началу вооруженного конфликта

Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. Об этом 23 июня сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе проведения спецоперации.

В ведомстве подчеркнули, что информация в сетях от имени Пригожина о якобы нанесении Министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер» является информационной провокацией.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.

Между тем в Telegram-канале ASTRA появилось заявление главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК), запрещенного в России, Дениса Капустина, который является российским неонацистом. Группировка РДК, которая входит в состав ВСУ, стала широко известна после недавнего нападения на села в Брянской области. Капустин поддержал Пригожина и назвал его «популярным в народе патриотом», несмотря на то, что они стоят «по разные стороны баррикад».

Ранее в этот день в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу.

Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о провокационных сообщениях от имени Пригожина.

Тогда же Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.