Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) в субботу, 24 июня.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Воронежской, Липецкой областях и Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия. В правительстве Воронежской области сообщили о движении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон». Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами. Помимо этого, движение машин в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня генерал армии РФ Сергей Суровикин призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» остановиться. Он заявил в своем видеообращении, что ВС РФ и сотрудники «Вагнера» прошли один путь, призвав не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в РФ обострится внутриполитическая обстановка.