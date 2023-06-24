В Воронежской области заявили о проезде колонны военной техники

Колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон». Об этом 24 июня заявили в правительстве Воронежской области.

Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.

«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности», — говорится в Telegram-канале местной администрации.

Ранее в этот день движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности. Он рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

По информации «Известий», повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и в столице, где под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.