В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия, сообщил 24 июня губернатор региона Александр Гусев.
В своем Telegram-канале он отметил, что обстановка в области стабильная.
«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — указал Гусев.
Вслед за Воронежской областью аналогичное решение приняли власти Липецкой.
«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Также ранее в этот день все массовые мероприятия были отменены в Ростове-на-Дону. Кроме того, движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.
Тем временем глава Липецкой области Игорь Артамонов сказал о сокращении пробки после перекрытия трассы М-4 «Дон». Согласно его сообщению, по итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности. Артамонов заявил о проведении совещания с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по региону. Как добавил источник «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.
Повышенная готовность наблюдается возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и в Москве, где под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.
Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
24 июня генерал армии РФ Сергей Суровикин призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» остановиться. Он заявил в своем видеообращении, что ВС РФ и сотрудники «Вагнера» прошли один путь, призвав не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в РФ обострится внутриполитическая обстановка.