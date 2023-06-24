В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия, сообщил 24 июня губернатор региона Александр Гусев.

В своем Telegram-канале он отметил, что обстановка в области стабильная.

«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — указал Гусев.

Вслед за Воронежской областью аналогичное решение приняли власти Липецкой.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Также ранее в этот день все массовые мероприятия были отменены в Ростове-на-Дону. Кроме того, движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

Тем временем глава Липецкой области Игорь Артамонов сказал о сокращении пробки после перекрытия трассы М-4 «Дон». Согласно его сообщению, по итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности. Артамонов заявил о проведении совещания с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по региону. Как добавил источник «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Повышенная готовность наблюдается возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и в Москве, где под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня генерал армии РФ Сергей Суровикин призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» остановиться. Он заявил в своем видеообращении, что ВС РФ и сотрудники «Вагнера» прошли один путь, призвав не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в РФ обострится внутриполитическая обстановка.