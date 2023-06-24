Артамонов сообщил о сокращении пробки после перекрытия трассы М4

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сокращении пробки после перекрытия трассы М-4 «Дон». Об этом 24 июня он написал в своем Telegram-канале.

«МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного», — говорится в сообщении.



По данным губернатора, в Хлевенском районе власти региона быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия.

«Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу», — написал Артамонов.

Ранее в этот день Артамонов сообщил о проведении совещания с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по региону.

Также он заявил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности.

Кроме того, в правительстве Воронежской области заявили, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон». Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.

Также движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто . На выезде из Ростова-на-Дону возникла большая пробка. Транспортный поток был направлен обратно в город.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона и призвал их не покидать свои дома. Он попросил сохранять спокойствие и заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения.

Согласно информации источника «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

По информации «Известий», повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и в столице, где под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.