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Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Власти Липецкой области сообщили об отмене всех массовых мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона 24 июня.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Ранее в этот день также массовые мероприятия были отменены в Ростове-на-Дону, а затем и в Воронежской области.

Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня генерал армии РФ Сергей Суровикин призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» остановиться. Он заявил в своем видеообращении, что ВС РФ и сотрудники «Вагнера» прошли один путь, призвав не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в РФ обострится внутриполитическая обстановка.

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