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Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»

Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в мятеже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже. Обращение ведомства распространено в субботу, 24 июня.

«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В Минобороны призвали бойцов ЧВК проявить благоразумие и оперативно выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. Там отметили, что всем им гарантирована безопасность.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Накануне сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве сообщения об ударах опровергли. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям основателя ЧВК. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что действия основателя ЧВК «Вагнер» фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

Кроме того, к сотрудникам ЧВК обратился первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он напомнил, что назначать высший руководящий состав Вооруженных сил вправе только президент России Владимир Путин. Алексеев призвал сотрудников ЧВК «Вагнер» остановиться, одуматься и не развязывать гражданскую войну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

24 июня у офиса ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге появились сотрудники Росгвардии. Как рассказал корреспондент «Известий», вокруг здания много спецтранспорта, вход на территорию закрыт.

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