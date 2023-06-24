Суровикин, обращаясь к ЧВК «Вагнер»: мы прошли тяжелый путь, призываю остановиться

Генерал Сергей Суровикин призвал командиров и сотрудников ЧВК «Вагнер» подчиниться воле президента Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только и жду обострения внутриполитической обстановки в России. Поэтому нельзя играть противнику на руку.

«Пока не поздно, нужно, необходимо это сделать — подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Суровикин.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ указал, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а сообщения о якобы нанесении Министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией.

Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о провокационных сообщениях от имени Пригожина.

В свою очередь, Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». Ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.