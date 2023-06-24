Губернатор Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Об этом в субботу, 24 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры», — написал Артамонов.

Также губернатор порекомендовал жителям Липецкой области воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

«Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников», — напомнил Артамонов.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Москве усилили меры безопасности. Под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Также источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности.

Министерство обороны РФ заявило, что бойцы Южной группировки войск сдерживают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. По противнику наносятся артиллерийские и авиаудары.

Согласно информации «Известий», ранее в субботу по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.