«Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание»

Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, но власти сделают всё необходимое для ее стабилизации, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам 24 июня. Любые попытки расколоть единство — это удар в спину, подчеркнул президент. Произошедшее ночью глава государства назвал предательством из-за личных амбиций, пообещав не допустить повторения 1917 года и гражданской войны. Сейчас дополнительные антитеррористические меры введены в Москве, Подмосковье и ряде других регионов. О чем глава государства предупредил в своем видеовыступлении — в материале «Известий».

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене»

В видеообращении к россиянам Владимир Путин дал оценку тому, что произошло ночью. Сейчас, подчеркнул президент, мятежники подталкивают страну к анархии и братоубийству. Те же, кто подняли оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это, пообещал глава государства. Владимир Путин призвал всех, кого пытаются втянуть в преступление, не поддаваться на уловки.

— То, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции, — заявил он.

Внутренняя смута наносит удар по государственности страны, поэтому президент пообещал: для защиты Отечества будут предприняты жесткие действия.

Военная техника ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом, — сказал глава государства.

Все попытки расколоть страну президент назвал ударом в спину. Ведь именно сейчас, подчеркнул он, решается судьба России и сегодня как никогда необходимо единение.

— И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу, — заметил президент.

Владимир Путин пообещал не допустить повторения 1917 года и гражданской войны.

— Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства, — отметил он.

Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Владимир Путин подчеркнул: сейчас в сторону должны быть отброшены любые распри, которыми могут воспользоваться внешние враги, чтобы подорвать обстановку изнутри.

Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, однако будут приняты меры по ее стабилизации, заявил президент. Также власти усиливают систему безопасности и в других регионах РФ.

— Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления, — сказал Владимир Путин.

«Обманом втянули в преступную авантюру»

Утром 24 июня Минобороны РФ заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру, и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже.

Обращение президента РФ Владимира Путина Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже, — говорится в обращении к бойцам ЧВК «Вагнер». — Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

В военном ведомстве сообщили, что помощь всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Кроме того, в Минобороны призвали бойцов ЧВК проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. «Мы гарантируем всем безопасность», — подчеркнули в министерстве.

К руководству, командирам и бойцам ЧВК обратились и боевые генералы. Заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин напомнил, что ВС РФ и сотрудники ЧВК «Вагнер» прошли один путь.

— Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, — призвал генерал.

Противник ждет, когда в России обострится внутриполитическая обстановка, отметил он.

— Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время, — сказал генерал.

Танк бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Первый замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев в своем обращении напомнил, что назначать высший руководящий состав Вооруженных сил вправе только президент России Владимир Путин.

— Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия Вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет, — сказал генерал Алексеев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и это информационная провокация.

В военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВФУ в районе проведения специальной военной операции. Киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутском тактическом направлении, сообщили в министерстве, — сейчас военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

В ночь на 24 июня Центр общественных связей ФСБ заявил, что вся распространяемая в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

Здание ЧВК Вагнер центра в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что действиям Пригожина будет дана правовая оценка. Основателю ЧВК «Вагнер» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. О законности возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина президента проинформировал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Где ввели режим КТО

24 июня НАК объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве и Московской области. Такой правовой режим допускает проверку документов и досмотр граждан и транспортных средств, отслеживание телефонных переговоров и других сообщений, в том числе в интернете, а также ограничение связи. Для пешеходов и транспортных средств могут быть введены ограничения движения, а власти в случае необходимости могут воспользоваться транспортом организаций, сказал «Известиям» юрист Алексей Гавришев.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил, что в городе отменяются массовые мероприятия.

«Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, — уточнил градоначальник. — Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, проинформировали в столичном департаменте транспорта. МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади. Выпускные в школах и общегородской выпускной в Парке Горького перенесли на неделю. Они состоятся в субботу, 1 июля, в то же время, сообщил столичный департамент образования и науки.

Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться 24 июня, отменен в связи с отменой массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщили в дирекции Государственного Кремлевского дворца. «В ближайшее время все школы — участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам», — сказано в сообщении.

Все запланированные на выходные массовые мероприятия отменили в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Коми.

В Воронежской области, где также введен режим КТО, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км, сообщил губернатор Александр Гусев. Глава Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, попавшим в пробки.

Транзитный проезд ограничили в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщили власти региона. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон».

Все мероприятия, запланированные в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону на эти выходные, перенесены на следующую неделю, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Бессарион Месхи. Студенты ЮФУ будут сдавать экзамены в дистанционном формате.

Экстренные службы Ростовской области оказывают помощь участникам дорожного движения на трассах региона Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Меры безопасности усилены также в Орловской области. Об этом же заявил и глава Курской области Роман Старовойт, назвавший ситуацию в регионе напряженной.

«Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации», — написал он в своих соцсетях.

«Дополнительных мер пока не требуется, но мы к ним готовы и будем незамедлительно реагировать в случае необходимости. Пока прошу по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО», — сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.