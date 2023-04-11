Узнать меру: поправки о наказании за терроризм и госизмену рассмотрят в апреле
Поправки в российский Уголовный кодекс, предполагающие ужесточение наказания за терроризм и включающие пожизненный срок за госизмену, могут рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца недели. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев отчасти объяснил необходимость ужесточения законодательства в этой области реакцией на произошедший в Санкт-Петербурге теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Однако эксперты считают: эта трагедия стала лишь последней каплей, а в целом предложенные изменения — ответ на запрос общества.
Поправки к поправкам
Поправки в ст. 205 и 281 Уголовного кодекса, ужесточающие ответственность за терроризм, рассчитывают рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца недели, сказал «Известиям» соавтор документа, зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
— Законопроект мы планируем принять в самое ближайшее время и во втором, и в третьем чтениях. Уверен, что, как только мы примем законопроект, он будет утвержден Советом Федерации и вступит в силу сразу же после подписания его главой государства и официального опубликования. Не исключено, что принятие может произойти уже до конца недели, но мы в целом планируем, что во втором и третьем чтениях его рассмотрим до конца апреля, — сказал он.
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Новации подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, внесенному в ноябре прошлого года. 7 апреля стало известно, что сразу по нескольким составам преступлений авторы законопроекта предлагают существенно повысить нижний и верхний пределы ответственности. Так, по статье 205 УК РФ «Террористический акт» максимальный срок лишения свободы достигнет 20 лет вместо сегодняшних 15. За содействие и вербовку (ст. 205.1 УК РФ) минимальный порог вырастет с пяти до семи лет. За организацию террористического сообщества и участие в нем теперь будет грозить на пять лет больше — от 10 до 15. Диверсия же будет караться сроком до 20 лет в тюрьме.
Об этих новациях глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написал в своем Telegram-канале. В этом же сообщении он уточнил, что депутаты предлагают установить пожизненное лишение свободы за государственную измену.
Сейчас максимальный срок по этой статье достигает 20 лет. И это слишком мало с точки зрения привлечения к ответственности, пояснил соавтор поправок, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Для этого требуется наивысший уровень наказания, считает он. Впрочем, сегодня такие категории преступлений, как терроризм и госизмена, отчасти могут быть взаимосвязаны друг с другом, добавил парламентарий.
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— Иногда последствия от госизмены не менее масштабны и трагичны, чем от террористического акта. Часто сведения, которые передаются в рамках совершения этого преступления, ведут как раз к осуществлению теракта и заканчиваются гибелью людей. Поэтому в условиях сегодняшнего дня теракт и госизмена — это сопоставимые нарушения, поэтому так [поправки] и вносятся. Человек должен понимать, что, если он совершает государственную измену, это может привести к тяжелейшим последствиям в нынешних условиях, — сказал политик «Известиям».
В комитете пояснили «Известиям», что эти изменения наряду с поправками за преступления террористической направленности вносятся в тот же законопроект, несмотря на то что наказание за госизмену в России выносят по другой статье (275 УК РФ). Доработка уже принятого в первом чтении документа позволит рассмотреть поправки оперативно, уточнил Василий Пискарев.
Оружие закона
По словам главы комитета по безопасности, инициатива в первую очередь связана с необходимостью ужесточить санкции за совершение преступлений террористической направленности. Он уверен: имеющиеся меры наказания сегодня не соответствуют тяжести наступивших последствий в результате теракта.
Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин)
— Отчасти это связано с трагедией в Санкт-Петербурге (где 2 апреля в результате взрыва в кафе был убит военный корреспондент Владлен Татарский — «Известия»). Но и в целом сегодня время такое, что нужно быть вооруженным против терроризма не только обычными средствами, когда мы с оружием в руках защищаем людей от посягательств. Для нас закон — оружие, — сказал он «Известиям».
В российском обществе давно назрела внутренняя необходимость пересмотра действующего законодательства в этой области, считает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. По его мнению, предложение парламентариев — ответ на запрос россиян о социальной справедливости, а теракт в Петербурге стал последней каплей в вопросе ужесточения наказания. Это актуально в области статей по особо тяжким преступлениям: потенциальный террорист или злоумышленник будет понимать, что наказание за совершенное им деяние будет крайне жестким; всех это не остановит, но часть людей из группы риска может вывести, подчеркнул Иосиф Линдер.
Индивидуальный подход
В итоговую версию поправок не было внесено еще одно предложение: комитет обсуждал увеличение уголовного срока вплоть до пожизненного заключения за вербовку и склонение к совершению ряда преступлений, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
— Относительно наказания за сам террористический акт было понятно, у нас в целом реакция отработана с точки зрения регуляторной базы. А что касается процесса вербовки, то тут у коллег давно выработана позиция о том, что ответственность несправедлива с учетом содеянного. Поэтому обсуждалось и пожизненное заключение за доказанный процесс вербовки террористов, — пояснил политик.
Анатолий Выборный подтвердил эту информацию. «Но мы все-таки подошли более диверсифицированно и индивидуально к каждому составу преступления, поэтому и эксперты, и коллеги сошлись на тех позициях, которые мы сегодня заложили в материю проектируемых новелл. Все-таки одно дело, когда человек непосредственно берет оружие и совершает террористическое преступление, а другое, когда в силу целого ряда обстоятельств он каким-либо образом может оказаться причастным к этому», — заключил он.