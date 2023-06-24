Песков сообщил об отъезде Пригожина в Белоруссию

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию», — сказал он журналистам.

При этом Песков сказал, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Белоруссию.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что ему неизвестно, где сейчас находится основатель ЧВК.

«Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко (стал переговорщиком. — Ред.)? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — рассказал Песков.

По его словам, посреднические усилия Лукашенко были реализованы, чтобы избежать кровопролития.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В этот же день глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.