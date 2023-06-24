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Лукашенко достиг договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» в ходе переговоров

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России
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Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в субботу, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Там напомнили, что сегодня утром Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с ЧВК.

«Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей президент Белоруссии, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что переговоры длились в течение всего дня. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности. В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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23 июня в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

В субботу Путин созвонился с Лукашенко, а также с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Тогда же Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

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