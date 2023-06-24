Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили 24 июня в пресс-службе лидера республики.

Так, Путин проинформировал казахстанского коллегу о ситуации в стране.

«Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — передает пресс-служба слова Токаева.

Президент Казахстана также отметил, что нынешние события в России — это внутреннее дело страны. В свою очередь, Путин поблагодарил коллегу за понимание в связи со сложившейся ситуацией в РФ.

Ранее в этот день российский лидер также провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин, по данным белорусских СМИ, проинформировал коллегу о ситуации в России.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Путин в своем обращении также сказал, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.