Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко заявила о полной поддержке президента в Совете Федерации
Общество
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
Общество
Выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю
Политика
СМИ сообщили о телефонных переговорах Путина и Лукашенко
Общество
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Политика
Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну
Общество
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен
Армия
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Общество
Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области
Политика
Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Общество
В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Сюжет:

СМИ сообщили о телефонных переговорах Путина и Лукашенко

0
Фото: ТАСС/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу, 24 июня, провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к лидеру республики.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — сказано в сообщении.

Кроме того, БеЛТА передает, что в пресс-службе Лукашенко изданию также подтвердили информацию о телефонных переговорах лидеров двух государств.

Других подробностей не приводится. Также информацию не комментировала российская сторона.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее в этот день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Путин в своем обращении также сказал, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023