СМИ сообщили о телефонных переговорах Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу, 24 июня, провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к лидеру республики.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — сказано в сообщении.

Кроме того, БеЛТА передает, что в пресс-службе Лукашенко изданию также подтвердили информацию о телефонных переговорах лидеров двух государств.

Других подробностей не приводится. Также информацию не комментировала российская сторона.

Ранее в этот день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Путин в своем обращении также сказал, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.