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Путин заявил, что мятежники понесут неминуемое наказание

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в субботу, 24 июня, заявил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

По словам главы государства, «все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом».

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие», — заявил глава государства в своем обращении.

Кроме того, Путин отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

«Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан», — высказался российский лидер.

Обращение Владимира Путина. Трансляция

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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