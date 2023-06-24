Обращение Владимира Путина. Трансляция

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, выступает с обращением. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.