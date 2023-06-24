Пригожин заявил о развороте колонн ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря
ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря, заявил основатель группы Евгений Пригожин 24 июня.
«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с президентом РФ Владимиром Путиным переговоров ему удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным.
В результате стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности.
В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.
23 июня в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.
В субботу на фоне попытки мятежа Владимир Путин созвонился с Лукашенко, а также с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Тогда же Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.