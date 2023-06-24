Незадействованных в мятеже сотрудников ЧВК «Вагнер» не будут преследовать

Власти РФ не намерены преследовать сотрудников ЧВК «Вагнер», которые не принимали участие в мятеже. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается остальных бойцов [тех, что приняли участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Также он отметил, что заинтересованные сотрудники ЧВК впоследствии смогут подписать контракты с Министерством обороны.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Телефонный разговор двух Путина и Лукашенко состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.