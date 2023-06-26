Выходного данные: Мишустин оценил социально-экономические последствия событий 24 июня

Российское правительство справилось с непростой обстановкой, которая возникла 24 июня на фоне попытки мятежа . Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил 26 июня во время оперативного совещания с вице-премьерами, которые доложили о возникших сложностях. Так, к примеру, в южных регионах спрос на наличные вырос примерно на 70-80%. Тем не менее все банкоматы работали в штатном режиме . На встрече также обсуждались вопросы, связанные с продовольствием, лекарственными обеспечением и работой вузов. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась . Основные заявления с правительственного совещания — в материале «Известий».

Сохранение безопасности

На совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин оценил произошедшую 24 июня попытку мятежа. Он отметил, что против России направлена «фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада» . Сейчас страна ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития.

— Главное в этих условиях — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан. Для этого особенно важна консолидация всего общества . Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, — сказал Михаил Мишустин.

При этом премьер отметил слаженную и четкую работу правительства: все находились на рабочих местах и действовали оперативно.

Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Транспорт и питание

На совещании прежде всего обсуждалась социально-экономическая обстановка в южных регионах, которые оказались в эпицентре событий. Первый зампред правительства Андрей Белоусов сообщил, что ситуация с дорогами на юге стабильна, хотя пробки остаются . Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления маршрутов в этих регионах.

— Что касается торговли, тоже отмечался некоторый рост спроса . В основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10–15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Но тоже никаких перебоев с торговлей не было. Запасов хватило , и еще с большим резервом. По ценам сейчас проводятся замеры, — сказал Андрей Белоусов.

В целом предприятия промышленности и торговли отработали слаженно , сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Министерство зафиксировало повышенный спрос на некоторые товары в условиях режима КТО в магазинах Ростовской и Воронежской областей, но необходимости вводить ограничений на продажу не возникло . Совместно с регионами были проработаны маршруты подвоза продуктов из крупных распределительных центров, но использовать их, к счастью, тоже не пришлось.

Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, 24 июня 2023 года Фото: РИА Новости/Ксения Головкова

Снятие денег

Андрей Белоусов также отметил повышение спроса на наличные в 15 регионах .

— В среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах — Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%, — сообщил он.

Однако благодаря четкой работе ЦБ, по его словам, удалось полностью избежать каких-либо внештатных ситуаций . Сейчас обстановка полностью стабилизировалась.

Здравоохранение и образование

Почти 40 выездных медицинских бригад было задействовано на дорогах, ограниченных во время попытки мятежа , уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Дефицита лекарств в аптеках и медицинских организациях нет. По большинству препаратов, входящих в перечень жизненно-важных и необходимых, сформирован запас на 10-12 месяцев . Однако меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, особенно расположенных в южных регионах России, усилены.

Впрочем, в регионах, где ввели режим контртеррористической операции, изменились учебные планы. В частности, были перенесены выпускные, запланированные на 24 июня. Возможно, их проведут 1 июля , сообщила зампред правительства.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Решение о переносе экзаменов принято только в Москве. У ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни. Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, для 11-х классов — 1 июля , — рассказала Татьяна Голикова.

Запланированные на 26 июня экзамены московским вузам рекомендовано перенести или провести дистанционно, заметила она. Во всех других регионах, где не был введен режим КТО, их проводят штатно.

— Отмечу, что по стране с начала приемной кампании подано уже 188 тыс. заявлений от абитуриентов, из них через суперсервис — 131 тыс. Также ректоры самостоятельно принимали решения по проведению экзаменов: перенос на другие даты или дистанционно. В связи с отменой режима КТО с завтрашнего дня вузы этих регионов будут работать уже штатно , — добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Энергетика и связь

Топливно-энергетический комплекс в прошедшие выходные в целом отработал в нормальном режиме , сообщил вице-премьер Александр Новак.

— В Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли , повлекших нарушение электроснабжения 1,8 тыс. человек. В течение дня работа была восстановлена и потребители получили энергоснабжение , — рассказал зампред правительства.

Он также сообщил об одном технологическом нарушении в Воронежской области в нефтяной отрасли — пожар на комбинате «Красное знамя». Это возгорание было ликвидировано в течение суток, оно также никак не повлияло на энергообеспечение и обеспечение нефтепродуктами.

Фото: РИА Новости/Ксения Михайлова

В выходные был рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. Однако все заправки полностью были обеспечены , перебоев со снабжением не наблюдалось.

На встрече также обсуждалась тема коммуникаций. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что серьезных проблем со связью с 24 июня в России не зафиксировано . Ограничения на работу отделений почты в Ростовской области уже сняты.

Минцифры оперативно обеспечила техническую готовность к приему звонков службы 122, добавил Дмитрий Чернышенко. 24 июня на линию поступило 2,5 тыс. обращений, что на 70% больше обычного.

Туристические направления

Ж/д и авиационный транспорт продолжают работать в штатном режиме , заметил Андрей Белоусов. Однако люди, конечно, «из-за всех этих заторов» опаздывали, добавил первый зампред кабмина.

— И сейчас мы начали работать с компаниями, с авиационными компаниями, чтобы перебронирование билетов шло в автоматическом режиме. Компании сами начали идти навстречу пассажирам . Мы сейчас системно тоже эту работу проводим, — сообщил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Резких колебаний цен на размещение и перелеты внутри страны в выходные не зафиксировано, добавил Дмитрий Чернышенко.