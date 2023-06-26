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- Выходного данные: Мишустин оценил социально-экономические последствия событий 24 июня
Выходного данные: Мишустин оценил социально-экономические последствия событий 24 июня
Российское правительство справилось с непростой обстановкой, которая возникла 24 июня на фоне попытки мятежа. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил 26 июня во время оперативного совещания с вице-премьерами, которые доложили о возникших сложностях. Так, к примеру, в южных регионах спрос на наличные вырос примерно на 70-80%. Тем не менее все банкоматы работали в штатном режиме. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с продовольствием, лекарственными обеспечением и работой вузов. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась. Основные заявления с правительственного совещания — в материале «Известий».
Сохранение безопасности
На совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин оценил произошедшую 24 июня попытку мятежа. Он отметил, что против России направлена «фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада». Сейчас страна ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития.
— Главное в этих условиях — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан. Для этого особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, — сказал Михаил Мишустин.
При этом премьер отметил слаженную и четкую работу правительства: все находились на рабочих местах и действовали оперативно.
Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Транспорт и питание
На совещании прежде всего обсуждалась социально-экономическая обстановка в южных регионах, которые оказались в эпицентре событий. Первый зампред правительства Андрей Белоусов сообщил, что ситуация с дорогами на юге стабильна, хотя пробки остаются. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления маршрутов в этих регионах.
— Что касается торговли, тоже отмечался некоторый рост спроса. В основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10–15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Но тоже никаких перебоев с торговлей не было. Запасов хватило, и еще с большим резервом. По ценам сейчас проводятся замеры, — сказал Андрей Белоусов.
В целом предприятия промышленности и торговли отработали слаженно, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Министерство зафиксировало повышенный спрос на некоторые товары в условиях режима КТО в магазинах Ростовской и Воронежской областей, но необходимости вводить ограничений на продажу не возникло. Совместно с регионами были проработаны маршруты подвоза продуктов из крупных распределительных центров, но использовать их, к счастью, тоже не пришлось.
Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, 24 июня 2023 года
Снятие денег
Андрей Белоусов также отметил повышение спроса на наличные в 15 регионах.
— В среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах — Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%, — сообщил он.
Однако благодаря четкой работе ЦБ, по его словам, удалось полностью избежать каких-либо внештатных ситуаций. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась.
Здравоохранение и образование
Почти 40 выездных медицинских бригад было задействовано на дорогах, ограниченных во время попытки мятежа, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Дефицита лекарств в аптеках и медицинских организациях нет. По большинству препаратов, входящих в перечень жизненно-важных и необходимых, сформирован запас на 10-12 месяцев. Однако меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, особенно расположенных в южных регионах России, усилены.
Впрочем, в регионах, где ввели режим контртеррористической операции, изменились учебные планы. В частности, были перенесены выпускные, запланированные на 24 июня. Возможно, их проведут 1 июля, сообщила зампред правительства.
— Решение о переносе экзаменов принято только в Москве. У ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни. Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, для 11-х классов — 1 июля, — рассказала Татьяна Голикова.
Запланированные на 26 июня экзамены московским вузам рекомендовано перенести или провести дистанционно, заметила она. Во всех других регионах, где не был введен режим КТО, их проводят штатно.
— Отмечу, что по стране с начала приемной кампании подано уже 188 тыс. заявлений от абитуриентов, из них через суперсервис — 131 тыс. Также ректоры самостоятельно принимали решения по проведению экзаменов: перенос на другие даты или дистанционно. В связи с отменой режима КТО с завтрашнего дня вузы этих регионов будут работать уже штатно, — добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Энергетика и связь
Топливно-энергетический комплекс в прошедшие выходные в целом отработал в нормальном режиме, сообщил вице-премьер Александр Новак.
— В Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлекших нарушение электроснабжения 1,8 тыс. человек. В течение дня работа была восстановлена и потребители получили энергоснабжение, — рассказал зампред правительства.
Он также сообщил об одном технологическом нарушении в Воронежской области в нефтяной отрасли — пожар на комбинате «Красное знамя». Это возгорание было ликвидировано в течение суток, оно также никак не повлияло на энергообеспечение и обеспечение нефтепродуктами.
В выходные был рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. Однако все заправки полностью были обеспечены, перебоев со снабжением не наблюдалось.
На встрече также обсуждалась тема коммуникаций. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что серьезных проблем со связью с 24 июня в России не зафиксировано. Ограничения на работу отделений почты в Ростовской области уже сняты.
Минцифры оперативно обеспечила техническую готовность к приему звонков службы 122, добавил Дмитрий Чернышенко. 24 июня на линию поступило 2,5 тыс. обращений, что на 70% больше обычного.
Туристические направления
Ж/д и авиационный транспорт продолжают работать в штатном режиме, заметил Андрей Белоусов. Однако люди, конечно, «из-за всех этих заторов» опаздывали, добавил первый зампред кабмина.
— И сейчас мы начали работать с компаниями, с авиационными компаниями, чтобы перебронирование билетов шло в автоматическом режиме. Компании сами начали идти навстречу пассажирам. Мы сейчас системно тоже эту работу проводим, — сообщил он.
Резких колебаний цен на размещение и перелеты внутри страны в выходные не зафиксировано, добавил Дмитрий Чернышенко.