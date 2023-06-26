Мятежный покой: как отреагирует рынок акций на события выходных

Рынок акций в понедельник может просесть, но не так значительно, как на внебиржевых торгах в субботу, когда акции падали на 5–10%. Ослабление рубля ограничится 87 руб./$. Такие прогнозы дают опрошенные «Известиями» аналитики. В воскресенье банки уже начали понижать курсы продажи валют после их взвинчивания на фоне новостей о попытке мятежа: курс доллара опустился до 87 рублей вместо 94 в субботу, 24 июня. Вместе с тем кредитные организации не отметили и повышенного спроса граждан на валютно-обменные операции и снятие наличных. В периоды неопределенности лучше не предпринимать эмоциональных действий, чтобы не потерять деньги, рекомендуют эксперты.

Эмоциональный обмен

В субботу, 24 июня, на фоне действий ЧВК «Вагнер» на юге России банки резко подняли курсы продажи валюты. Доллар можно было купить по курсу выше 90 рублей, евро — выше 100. Однако уже в воскресенье, наутро после разрешения ситуации, стоимость западных валют стала падать. По состоянию на 13:30 25 июня в Сбербанке доллар продавали по 87,7 рубля, а покупали по 81,9, следует из сведений на сайте кредитной организации. Как выяснили «Известия», в ВТБ курс составляет 88 и 83 рубля соответственно. В Альфа-банке купить валюту США можно по 90 рублей, в ПСБ — по 90,7, а в «Открытии» — по 88.

Финансовые организации не отмечали повышенного спроса на валютно-обменные операции в выходные, а также — на снятие наличных с карт. Об этом «Известиям» сообщили в «Сбере», ВТБ, ПСБ, крымском РНКБ, «Зените», Почта Банке и ОТП Банке.

— Эмоциональные решения зачастую не являются оптимальными при управлении личными сбережениями, — отметили в ОТП Банке. — Мы рекомендуем клиентам ориентироваться на официальную информацию и исходить из своих ближайших потребностей при совершении финансовых операций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Любые кризисные ситуации в мире или России влияют на курс валют. События выходных спровоцировали панические импульсивные действия особо впечатлительных граждан, рассказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская. Она отметила: билеты по резко взлетевшим ценам в другие страны были раскуплены практически мгновенно и, чтобы обеспечить себе проживание за границей, люди покупали валюту.

— Как известно, повышение спроса всегда провоцирует рост цен. Особенно в условиях ограниченного количества наличной валюты из-за событий прошлого года. Как мы видим, паникеры в очередной раз прогадали и потратились впустую. Уже в воскресенье банки стали снижать курсы и ситуация постепенно начала нормализовываться, — подчеркнула Александра Пожарская.

По ее словам, ЦБ при необходимости оперативно подкрепляет банки наличностью и финансовая система в любые моменты работает устойчиво. Был риск, что в условиях объявленной контртеррористической операции будет ограничиваться связь и интернет, что могло бы осложнить безналичные расчеты и онлайн-операции, однако банки продолжали работать в штатном режиме, уточнила эксперт. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Гораздо более серьезной угрозой для граждан мы считаем активизацию мошенников. Злоумышленники всегда одними из первых реагируют на любые события и манипулируют человеческими страхами. Мы зафиксировали всплеск мошеннических предложений вывода средств на «защищенные» счета в иностранных банках, которые появлялись на фоне вбросов о якобы скором обвале банковского сектора, — рассказала Александра Пожарская.

Ждать волатильности

В выходные купить или продать акции на Мосбирже нельзя. Однако на внебиржевых торгах ценные бумаги в субботу падали на 5–10%, напомнила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее ожиданиям, просадка акций на открытии торгов в понедельник возможна — пусть и не в той степени, как в выходные. Геополитика напомнила о себе и есть предпосылки для эскалации, поэтому часть инвесторов захочет снизить риски, добавила эксперт.

— Кроме того, инвесторы, хорошо заработавшие на ралли в этом году, захотят выйти в наличные и переложиться в менее рискованные активы — инструменты, связанные с золотом и валютой. Валюта, подскочившая в цене в субботу в банках, скорее всего, откроется с повышением курса, но не в такой степени, как на пике во время субботних событий, — полагает Наталья Малых.

В начале будущей недели мы можем увидеть доллар на уровне 84–87, спрогнозировал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Он отметил, что усиление волатильности стало неизбежным и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом динамика связана больше с эмоциональными факторами, фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом поступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров. В фокусе внимания в ближайшее время также останутся цены на нефть, которые в последнее время утратили уверенность из-за опасений за рост мировой экономики, — уточнил Денис Буйволов.

По его словам, вероятнее всего, перипетии выходных отразятся на рынке акций повышенной волатильностью на старте недели. Наверняка найдутся те, кто решит временно сократить свои позиции в бумагах. В то же время благополучный исход событий позволяет рассчитывать на сохранение среднесрочного растущего тренда, заявил аналитик. Понимая это, инвесторы могут достаточно быстро выкупить возможную просадку.

В перспективе ближайших месяцев российский рынок акций поддержит дальнейшее ослабление рубля (это идет на пользу компаниям-экспортерам) и сильные результаты от компаний-флагманов, сообщил управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Он добавил: среди факторов «за» — новости о возможной перерегистрации от крупных игроков в других юрисдикциях (таких как «Полиметалл» и Softline), а также меры властей по ограничению оттока капитала. В то же время против котировок могут сыграть усиленное санкционное давление, геополитические риски, возможное укрепление рубля, ужесточение регулирования и рост налогового бремени для бизнеса.