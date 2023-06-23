Возвращение биткоина: почему криптовалюты снова взлетели в цене

Курс биткоина обновил максимум текущего года, превзойдя отметку $30,6 тыс. За сутки самая популярная криптовалюта поднялась в цене на 5%, а с начала года — почти в два раза. Хотя это всё еще очень далеко от исторических топ-показателей, возвращение крипты в 2023 году стало неожиданностью для инвесторов — еще недавно ее «похоронили» все, кроме самых заядлых энтузиастов. О причинах нынешнего возвышения биткоина и его новых перспективах — в материале «Известий».

Рост без ажиотажа

Криптовалюты и биткоин в первую очередь остаются крайне волатильными активами, которые пережили уже целую серию взлетов и падений . В 2013-м биткоин, начавший год с отметки $20, в кратчайшие сроки впервые приблизился к $1000, но затем буквально за месяц рухнул вдвое.

В еще больших масштабах история повторилась в 2017–2018 годах, когда к процессу подтянулись и другие начавшие набирать популярность криптовалюты. За 2017 год «биток» поднялся с менее $1000 до $2000, однако в течение нескольких дней потерял 60% стоимости. Новый обвал последовал в начале пандемии, после чего наступил очередной, на редкость длинный «бычий рынок», который завершился только весной 2022 года. С тех пор биткоин растерял две трети стоимости, а эфириум — почти три четверти.

Причинами нового грандиозного провала криптовалют стал рост геополитической напряженности, многочисленные скандалы, связанные с мошенничеством, и крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Но в первую очередь независимые цифровые валюты обвалились из-за повышения ставок крупнейшими центробанками, что привело к бегству инвесторов из высокорисковых активов и снижению ликвидности на рынках. На сей раз казалось, что падение может стать окончательным.

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида доставляют в суд Нью-Йорка, июнь 2023 года Фото: REUTERS/Mike Segar

Тем не менее первое полугодие 2023 года для биткоина и других валют оказалось сравнительно успешным, опровергнув апокалиптические прогнозы некоторых аналитиков. Хотя нынешний курс биткоина всё еще в два с лишним раза уступает историческим максимумам и о росте до сотен тысяч долларов говорить не приходится, ситуация в общем и целом стабилизировалась.

Нынешнее восстановление происходит, что характерно, на фоне весьма негативного новостного фона. Американские регуляторы продолжают давить на крипторынок исками (к примеру, в июне комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла дела против ведущих криптобирж — Coinbase и Binance), а принятая в марте американской администрацией позиция по криптовалютам вряд ли может считаться благосклонной.

Причины взлета

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, среднесрочная тенденция, благодаря которой растет биткоин, — увеличение объема денег, доступных для покупки криптовалют. Вклад в нее вносит множество частных событий, таких как рост порога госдолга в США, меры стимулирования экономики и т.п. Главным фактором подъема биткоина в последние дни стал запуск во вторник, 20 июня, криптобиржи EDX Market.

— Это американская структура, созданная несколькими крупными инвестфондами, такими как Fidelity Investment, под управлением которых находятся триллионы долларов. Против открытия этой криптобиржи не возражает комиссия по ценным бумагам, и игроки крипторынка ожидают, что благодаря этому проекту появятся новые покупатели, которые принесут новые деньги, — пояснил эксперт.

По мнению финансового аналитика Артема Звездина, криптовалюты будут расти и дальше, на что есть несколько причин. Первым и самым основным является фактор стабилизации финансовых рынков в связи с замедлением роста ставок ФРС.

Здание ФРС США Фото: Global Look Press/CNP/Consolidated News Photos/Stefani Reynolds

— Инвесторы, ожидая роста, перекладывают свои средства в рисковые активы, по этой причине рынки последние несколько дней достаточно активно растут. Причем это связано не только с криптовалютами, но и с рынком акций в целом. Инфляция в США стабилизировалась, а вместе с тем инвесторы позитивно смотрят на ситуацию, — комментирует собеседник.

Он добавил, что SEC пытается начать активно регулировать деятельность криптовалют, что краткосрочно приводит к их падению. Однако в долгосрочном плане это нравится инвесторам. Спрос на криптовалюты со стороны игроков США, Европы и иных западных стран огромен, отмечает Звездин. Регулирование позволит выйти на рынок гигантам инвестиционного мира, которые ныне не могут это сделать из-за запутанного законодательства и отсутствия правовой площадки, равно как и отсутствия гарантий работоспособности криптовалютных площадок.

Последние также совершенствуются. Как отметил собеседник «Известий», в отличие от остальных бирж где криптовалютные активы находятся на самой площадке, EDX Markets не хранит деньги инвесторов, а просто предоставляет доступ к обмену между участниками. Таким образом, игроки могут совершать обменные операции, не опасаясь риска блокирования активов криптовалютной биржи или рисков ее банкротства.

По словам исполнительного директора филиала XIVE в России Нуржана Берикболова, биткоин уже близок к периоду нового роста.

— Возвращение к историческим максимумам неизбежно. Аналитики полагают, это случится ближе к концу 2024 года. Большие холдинги закупают биткоин в портфель активов в рамках диверсификации, использование в разных странах увеличивается с каждым месяцем, и уже давно можно оплачивать услуги и товары в криптовалюте, — указал он.

Фото: Getty Images/Jeff Greenberg

В свою очередь, Леонид Делицын отмечает, что дополнительный импульс криптовалютам придает известие о намерении инвестиционного холдинга BlackRock создать спотовый ETF. Заявка уже подана в SEC и может быть согласована осенью. Спотовые ETF такого рода приобретают биткоин в том же объеме, в котором их клиенты покупают акции самих ETF. В случае успеха будет создан простой механизм, который позволит вкладываться в биткоины пенсионным фондам, а за пенсионными фондами стоит $40 трлн, говорит эксперт.

— Вряд ли пенсионные фонды вложат серьезные суммы в криптовалюты в ближайшее время, однако когда курс биткоина будет расти, они тоже захотят на нем заработать. Поэтому спрос с их стороны объективно существует и сдерживается лишь регулятором. Оптимизм рынка основан на надежде, что сдерживающие барьеры будут ослаблены, — отметил Делицын.

Несветлое будущее

Хотя на ближайшие месяцы перспективы криптовалют вновь выглядят довольно выгодно, некоторые фундаментальные проблемы, которые стоят перед ними, до сих пор не решены.

В первую очередь речь идет о по-прежнему крайне низкой скорости трансакций, которая буквально в сотни раз уступает показателям традиционных платежных систем. Среднее время на трансакцию составляет около получаса, а при пиковых нагрузках может увеличиваться в разы. В случае с биткоином добавляется еще и проблема колоссального расхода энергии, которая сейчас превышает показатели довольно крупных стран.

Фото: AP/Ted Shaffrey